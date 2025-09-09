  • 9 Сентября, 12:47

Несколько автобусов в Астане изменили маршруты

Корректировки носят временный характер.

Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.

Список маршрутов: № 4, 4А, 23, 31, 44, 71, 73.

По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.

