Несколько автобусов в Астане изменили маршруты
Корректировки носят временный характер.
Сегодня, 12:21
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.
Список маршрутов: № 4, 4А, 23, 31, 44, 71, 73.
По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.
