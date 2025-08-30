Несколько часов понадобилось спасателям на поиски туристок в горах
Поиски осложняли потерянная связь и неточные координаты.
Сегодня, 16:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
96Фото: МЧС РК
Две девушки поднялись в горы на пик Сатпаева, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни, передает BAQ.KZ.
На высоте более 4 300 метров спуск самостоятельно был невозможен.
На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы.
"Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты — пришлось прочёсывать склон. Через несколько часов подъёма установили визуальный контакт. Девушки были в слезах от облегчения. Медицинская помощь не понадобилась", - отметили в МЧС.
Туристок сопроводили вниз и доставили к эко-посту, где ждали родные. Операция завершилась успешно.
Самое читаемое
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Очередной шок в аэропорту Алматы: пассажир попытался покончить с собой в туалете
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?