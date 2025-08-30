Две девушки поднялись в горы на пик Сатпаева, но одна из них подвернула ногу и почувствовала недомогание из-за горной болезни, передает BAQ.KZ.

На высоте более 4 300 метров спуск самостоятельно был невозможен.

На место выехал поисково-спасательный отряд службы спасения ДЧС города Алматы.

"Поискам мешали потерянная связь и неточные координаты — пришлось прочёсывать склон. Через несколько часов подъёма установили визуальный контакт. Девушки были в слезах от облегчения. Медицинская помощь не понадобилась", - отметили в МЧС.

Туристок сопроводили вниз и доставили к эко-посту, где ждали родные. Операция завершилась успешно.