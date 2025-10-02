Несколько человек погибли после нападения на синагогу в Манчестере
Подозреваемый, по всей видимости, погиб.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Утром 2 октября в районе синагоги Heaton Park Hebrew Congregation в Манчестере произошёл трагический инцидент, унесший жизни двух человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По информации полиции Большого Манчестера, ещё трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Сигнал о нападении поступил в 9:31 по местному времени. Очевидец сообщил, что автомобиль наехал на группу людей, после чего один из мужчин был атакован ножом.
К месту происшествия оперативно прибыла полиция, а также группа по обезвреживанию взрывных устройств. По предварительным данным, угроза взрыва не подтвердилась, но меры безопасности остаются усиленными.
В ходе задержания нападавшего полицейские были вынуждены открыть огонь. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что подозреваемый, по всей видимости, погиб на месте.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- В Караганде возвращают земли и расследуют "миллиардные" экологические нарушения
- Смертельный пожар в селе под Алматы: стали известны новые подробности