Утром 2 октября в районе синагоги Heaton Park Hebrew Congregation в Манчестере произошёл трагический инцидент, унесший жизни двух человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. По информации полиции Большого Манчестера, ещё трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Сигнал о нападении поступил в 9:31 по местному времени. Очевидец сообщил, что автомобиль наехал на группу людей, после чего один из мужчин был атакован ножом.

К месту происшествия оперативно прибыла полиция, а также группа по обезвреживанию взрывных устройств. По предварительным данным, угроза взрыва не подтвердилась, но меры безопасности остаются усиленными.

В ходе задержания нападавшего полицейские были вынуждены открыть огонь. Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм заявил, что подозреваемый, по всей видимости, погиб на месте.