Несколько человек получили ранения в результате перестрелки в Ганновере
Стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей.
Сегодня, 08:47
25Фото: Hannoversche Allgemeine
В немецком городе Ганновер (федеральная земля Нижняя Саксония) произошла перестрелка, в результате которой несколько человек получили ранения, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает издание Hannoversche Allgemeine, инцидент случился вечером на улице Фаренвальдер-штрассе. По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого. Пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние уточняется.
Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.
