В немецком городе Ганновер (федеральная земля Нижняя Саксония) произошла перестрелка, в результате которой несколько человек получили ранения, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает издание Hannoversche Allgemeine, инцидент случился вечером на улице Фаренвальдер-штрассе. По предварительным данным, стрельбе предшествовал конфликт между двумя группами молодых людей.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия и задержала подозреваемого. Пострадавшие были доставлены в больницы, их состояние уточняется.

Правоохранительные органы проводят расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности всех участников инцидента.