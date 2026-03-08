Несколько человек пострадали в ДТП в Жанаозене
Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не имел права управления транспортным средством.
В Жанаозене вчера, 6 марта, произошло ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
Как сообщают правоохранители, 6 марта около 07:30 часов в Жанаозене, в промышленной зоне по улице Асау Барак, возле автоцентра «Hyundai», произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, совершая обгон, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Hilux.
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt с различными телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение и отделение реанимации. Один из пассажиров автомобиля Toyota Hilux после медицинского осмотра был отпущен домой.
- Установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не имел права управления транспортным средством, - рассказали в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, ранее в Жанаозене произошло лобовое столкновение. Водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым «КамАЗом».
