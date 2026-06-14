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Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Южной Каролине

В ТЦ Южной Каролины произошла стрельба.

Сегодня 2026, 11:12
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 11:12
Сегодня 2026, 11:12
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Фото: Pixabay.com

Стрельба была открыта 13 июня в торговом центре американского города Гринвилл (штат Южная Каролина). Несколько человек пострадали.

Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По его сведениям, как минимум два человека были доставлены в больницу. Полиция задержала нескольких подозреваемых. Правоохранители полагают, что инцидент начался с ссоры, которая затем переросла в стрельбу.

 

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