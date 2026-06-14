Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Южной Каролине

Стрельба была открыта 13 июня в торговом центре американского города Гринвилл (штат Южная Каролина). Несколько человек пострадали.

Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По его сведениям, как минимум два человека были доставлены в больницу. Полиция задержала нескольких подозреваемых. Правоохранители полагают, что инцидент начался с ссоры, которая затем переросла в стрельбу.