Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Южной Каролине
В ТЦ Южной Каролины произошла стрельба.
Сегодня 2026, 11:12
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Сегодня 2026, 11:12Сегодня 2026, 11:12
61Фото: Pixabay.com
Стрельба была открыта 13 июня в торговом центре американского города Гринвилл (штат Южная Каролина). Несколько человек пострадали.
Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.
По его сведениям, как минимум два человека были доставлены в больницу. Полиция задержала нескольких подозреваемых. Правоохранители полагают, что инцидент начался с ссоры, которая затем переросла в стрельбу.
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