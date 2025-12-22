В Актау в связи с аварией на трубопроводе временно ограничено водоснабжение в ряде микрорайонов города, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на LADA.kz.

Как сообщили в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", под частичное отключение питьевой воды попали жилые дома и социальные объекты в нескольких районах.

В частности, без воды остались:

27 микрорайон — дома №№ 2, 44, 45, 53, 54, 57, 71, 72, 74, 75, 76;

16 микрорайон — жилой комплекс "Айсар", дом №18, ресторан "Бек", бизнес-центр, баня;

3Б микрорайон — энергетический колледж, тренинговый центр;

4 микрорайон — дома №№ 1, 2, 3, 20, 21, 67, школа №5, здание №67А.

Кроме того, снижено давление в системе водоснабжения в 1–8, 14 и 15 микрорайонах.

В коммунальном предприятии уточнили, что ремонтные работы продолжаются. Ориентировочные сроки восстановления подачи питьевой воды будут сообщены дополнительно.