Жителей Алматы ожидают временные отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на электросетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Алатау жарық компаниясы".

Специалисты займутся плановым обслуживанием и ремонтом оборудования в различных районах города.

Работы будут проводиться 17 октября с 08:00 до 17:00. В это время возможны перебои с подачей света в таких районах, как Калкаман-2, Таусамалы, Алатау, Ерменсай, Самал-2, Мамыр, а также на улицах Карасай батыра, Гоголя, Айбасова, Московская и других.

Также в зону отключений попадают объекты социнфраструктуры и организации, в том числе школы, бизнес-центры и жилые комплексы.