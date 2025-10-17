Несколько районов Алматы останутся без света
Сегодня, 12:14
112Фото: sonergia.com.ua
Жителей Алматы ожидают временные отключения электроэнергии в связи с проведением технических работ на электросетях, передает BAQ.KZ со ссылкой на АО "Алатау жарық компаниясы".
Специалисты займутся плановым обслуживанием и ремонтом оборудования в различных районах города.
Работы будут проводиться 17 октября с 08:00 до 17:00. В это время возможны перебои с подачей света в таких районах, как Калкаман-2, Таусамалы, Алатау, Ерменсай, Самал-2, Мамыр, а также на улицах Карасай батыра, Гоголя, Айбасова, Московская и других.
Также в зону отключений попадают объекты социнфраструктуры и организации, в том числе школы, бизнес-центры и жилые комплексы.
