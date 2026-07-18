Несколько улиц закроют в связи с ремонтными работами в Астане
Водителям и пешеходам рекомендуется заранее планировать маршрут движения.
18 Июля 2026, 15:34
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18 Июля 2026, 15:3418 Июля 2026, 15:34
139Фото: Pixabay.com
В Астане в рамках проекта «Строительство транспортного тоннеля по улице Алматы на участке от проспекта Мәңгілік Ел до улицы Сауран» с 18 июня до конца текущего года будет полностью закрыто движение транспорта по улице Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан.
По информации акимата столицы, с 20 июля до конца текущего года будет полностью закрыто движение транспортных средств на участке улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Сауран.
При этом пересечения улицы Алматы с улицами Сауран, Акмешит и Туркестан останутся открытыми.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
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