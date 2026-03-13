С начала отопительного сезона в Казахстане в результате пожаров погибло 150 человек. Об этом на прошедшей пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Руслан Кайракбаев, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, несмотря на снижение числа пожаров благодаря профилактическим мерам, риск по-прежнему сохраняется.

«С начала отопительного сезона по республике зарегистрировано 2 864 пожара. Это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда произошло 3 174 случая. Количество пострадавших также снизилось и составило 113 человек (в прошлом году – 118). Однако число погибших в результате пожаров достигло 150 человек, что примерно соответствует показателю прошлого года – 149 случаев», – отметил представитель МЧС.

Напомним, отопительный сезон в Казахстане начинается в сентябре-октябре и обычно продолжается до апреля.

Руслан Кайракбаев призвал граждан соблюдать простые правила пожарной безопасности. В частности, нельзя хранить легко воспламеняющиеся предметы рядом с отопительными приборами, сушить одежду или другие вещи на печи. Также важно своевременно чистить дымоходы и не перегревать печи.

Кроме того, детям нельзя позволять играть с открытым огнём, а маленьких детей нельзя оставлять дома без присмотра. Следует контролировать исправность электрических приборов и сетей, использовать только исправные отопительные и электрические устройства.

Специалисты рекомендуют не включать одновременно несколько мощных приборов, чтобы не перегружать электрическую сеть. Чистка дымоходов от сажи остаётся одним из основных требований безопасности.