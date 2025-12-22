В городе Костанай выявлены факты незаконной религиозной деятельности, осуществлявшейся под видом благотворительности, передает BAQ.KZ со ссылко на Polisia.kz.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками полиции, прокуратуры и управления по делам религий акимата, установлено, что в одном из частных домов 23-летний житель Акмолинская область проводил религиозные занятия и обряды с участием несовершеннолетних.

Как выяснилось, занятия проходили в помещении благотворительной организации, которая не имела статуса религиозного объединения и не была предназначена для осуществления религиозной деятельности. Под её вывеской осуществлялись религиозное обучение и миссионерская деятельность без регистрации, с использованием религиозной литературы.

Отмечается, что ранее данная организация была ликвидирована по решению суда. По фактам выявленных нарушений законодательства о религиозной деятельности суд признал мужчину виновным по двум административным правонарушениям.

В компетентных органах напомнили, что религиозная деятельность на территории страны должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства и с соблюдением установленных требований.