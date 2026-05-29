Несовершеннолетний погиб после падения с лошади в Акмолинской области

В Акмолинской области во время игры в кокпар погиб ученик 8 класса, передает BAQ.kz.

Инцидент случился 26 мая в селе Рахымжана Кошкарбаева, в Целиноградском районе Акмолинской области. По предварительным данным, 2012 года рождения подросток упал с лошади во время тренировки по национальной игре кокпар и получил тяжёлые травмы.

Очевидцы пытались срочно доставить его в больницу, однако по пути он скончался.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, в настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

"В рамках следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям организаторов тренировки и лиц, ответственных за обеспечение безопасности участников", – ответили на запрос в ведомстве.

В акимате сообщили, что данное мероприятие официально не согласовывалось.

По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что грузовик насмерть сбил ребенка в Астане.