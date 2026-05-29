Несовершеннолетний погиб после падения с лошади в Акмолинской области
В Акмолинской области во время игры в кокпар погиб ученик 8 класса, передает BAQ.kz.
Инцидент случился 26 мая в селе Рахымжана Кошкарбаева, в Целиноградском районе Акмолинской области. По предварительным данным, 2012 года рождения подросток упал с лошади во время тренировки по национальной игре кокпар и получил тяжёлые травмы.
Очевидцы пытались срочно доставить его в больницу, однако по пути он скончался.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, в настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.
"В рамках следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям организаторов тренировки и лиц, ответственных за обеспечение безопасности участников", – ответили на запрос в ведомстве.
В акимате сообщили, что данное мероприятие официально не согласовывалось.
По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
