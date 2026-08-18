Нестабильные цены и дефицит кадров: Respublica подняла в Петропавловске проблемы производства и бизнеса

Республиканский предвыборный штаб партии Respublica в Петропавловске обсудил вопросы развития производства и бизнеса, а также создания новых рабочих мест, сообщает BAQ.KZ.

Члены штаба посетили ТОО «Петропавловский электротехнический завод», входящее в состав Alageum Electric, а также строительную площадку торгового дома «Фантазия», проект которого реализует компания NQDC.

На заводе, играющем важную роль в обеспечении энергетической безопасности страны и развитии производственного потенциала в сфере электротехники, выступили кандидаты в депутаты Курултая Айдана Тогызбаева, Нургуль Тау, Олжас Куспеков и другие члены штаба.

Кандидат Бекжан Айткулов, имеющий 14-летний опыт работы в производственной сфере, отметил, что предприятия сталкиваются с нестабильностью цен, дефицитом кадров и трудностями со сбытом продукции.

«Мы должны экспортировать не сырье, а готовую продукцию. Экономическая стабильность начинается с устойчивой системы, которая позволяет заводам, школам, больницам и простым семьям заранее планировать свое будущее», – заявил он.

Олжас Куспеков подчеркнул необходимость обеспечения справедливой конкуренции для отечественных производителей и выступил против случаев, когда импортные товары выдают за отечественную продукцию, чтобы получить доступ к государственным заказам.

По его словам, партия выступает не в интересах какого-либо конкретного бизнеса, а за равные возможности для каждого казахстанца независимо от уровня его дохода. Молодые люди из простых семей должны иметь возможность реализовать свои способности, найти свое место в жизни и жить в безопасной среде.

На строительной площадке торгового дома Олжас Куспеков, Нургуль Тау и Ерлан Сулейменов затронули вопросы развития региона, создания рабочих мест и поддержки предпринимательства.

Представители Respublica связывают устойчивое развитие энергетики со справедливой конкуренцией, поддержкой отечественного производства и долгосрочной, понятной экономической политикой. Они также отметили, что открытый диалог с трудовыми коллективами позволяет непосредственно на местах видеть проблемы регионов и решать запросы населения посредством законодательных инициатив.