Внешняя торговля Казахстана несырьевыми товарами продолжает показывать положительную динамику. По итогам первых шести месяцев 2026 года предприятия страны реализовали за рубежом продукции на $15,2 млрд, что на 17,6% больше, чем годом ранее.

Общий оборот несырьевых и обработанных товаров составил $43,9 млрд, увеличившись на 7,6%, или $3,1 млрд.

Поставки растут быстрее закупок

Импорт за аналогичный период увеличился лишь на 3% – с $27,9 млрд до $28,7 млрд. Таким образом, темпы роста экспорта оказались почти в шесть раз выше.

На этом фоне отрицательное сальдо торговли сократилось на $1,4 млрд – с $14,9 млрд до $13,5 млрд.

Динамика заметно изменилась за последние семь лет. Если в первом полугодии 2019 года за рубеж было поставлено товаров на $7,72 млрд, то сейчас показатель почти вдвое выше. Нынешний объем стал максимальным за весь рассматриваемый период.

Турция почти вдвое увеличила закупки

Одним из главных факторов роста стали поставки в Турцию. За год они увеличились с $950 млн до $1,91 млрд.

Существенно выросли и продажи казахстанской продукции в Великобританию – с $248,9 млн до $671,8 млн, или в 2,7 раза.

Китай остается одним из крупнейших направлений. За шесть месяцев туда отправлено товаров на $3,67 млрд, что на 12,1% больше прошлогоднего показателя.

Также увеличились поставки в Узбекистан – до $1,39 млрд, Францию – до $385,4 млн, Афганистан – до $344,9 млн и Гонконг – до $220 млн.

В совокупности Турция, Великобритания и Китай обеспечили около $1,8 млрд дополнительной экспортной выручки.

Что Казахстан поставляет за рубеж

В структуре поставок значительную долю занимают медь и медные катоды – $2,84 млрд, уран – $1,51 млрд, ферросплавы – $1,1 млрд и серебро – $781,3 млн.

Среди продукции с высокой экспортной выручкой также подсолнечное масло – $533 млн и продукты для кормления животных – $438 млн.

Таким образом, казахстанские компании расширяют географию продаж, а рост поставок несырьевой и обработанной продукции опережает увеличение импорта.