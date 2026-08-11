Экономика Казахстана продолжает расти несмотря на снижение добычи нефти. По предварительным данным БНС, за январь-июль 2026 года ВВП страны увеличился на 4,1%. Такой же показатель был зафиксирован по итогам первого полугодия.

При этом добыча нефти за семь месяцев снизилась на 8,9% и составила 53,2 млн тонн. На фоне волатильности мировых рынков рост экономики обеспечивается прежде всего за счет несырьевого сектора.

По оценке Министерства национальной экономики, за январь-июль несырьевой сектор вырос на 5,4%.

Какие отрасли растут быстрее всего

Значительный вклад в экономический рост внесла обрабатывающая промышленность. За семь месяцев она выросла на 9%.

Наиболее высокие темпы роста показали:

фармацевтика – 38,5%;

химическая промышленность – 26,9%;

готовые металлические изделия – 35%;

машиностроение – 22%;

производство продуктов питания – 13,9%;

производство строительных материалов – 9,4%.

Положительная динамика сохраняется и в других отраслях. Строительство выросло на 15,3%, транспорт и складирование – на 7,4%, торговля – на 5,9%, сельское хозяйство – на 5%, связь – на 4,3%.

Роль нефти в экономике снижается

В предыдущие годы рост экономики Казахстана во многом зависел от нефтяного сектора. Снижение добычи нефти обычно приводило к замедлению роста ВВП, а ее увеличение, наоборот, давало экономике дополнительный импульс.

Сейчас зависимость от сырьевого сектора постепенно снижается. Этому способствует диверсификация экономики – развитие промышленности, инфраструктуры, транспорта, поддержка отечественных производителей и малого и среднего бизнеса, а также увеличение инвестиций в несырьевые направления.

Важную роль играет и развитие транзитной инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные маршруты.

По итогам 2025 года доля добычи нефти в структуре ВВП Казахстана сократилась до 7,8%.

При этом сохранение роста ВВП на уровне 4,1% на фоне снижения нефтедобычи показывает, что вклад несырьевых отраслей в экономику страны продолжает увеличиваться.