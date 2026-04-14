Несырьевой сектор подтвердил устойчивость в непростых внешних условиях - Бектенов
Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики
Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2026 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.
«Главой государства на расширенном заседании Правительства поручено обеспечить качественный и устойчивый рост экономики.
Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств», - подчеркнул Олжас Бектенов.
Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики на фоне внешних факторов.
«За этот период реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле.
Несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность», — отметил Бектенов.
Ранее в Минэнерго сделали заявление по ситуации на рынке нефти.
