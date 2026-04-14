Итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета за январь-март 2026 года рассмотрены на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, передает BAQ.KZ.

«Главой государства на расширенном заседании Правительства поручено обеспечить качественный и устойчивый рост экономики. Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на структуре экономического роста, подчеркнув вклад отраслей и устойчивость внутренней экономики на фоне внешних факторов.

«За этот период реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле.

Несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность», — отметил Бектенов.

