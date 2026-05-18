«Нет ни еды, ни условий»: в суде Атырау озвучили версию следствия о гибели Мейрамгуль

В Атырау на судебном процессе по резонансному уголовному делу озвучили версию следствия о смерти Мейрамгуль - дочери погибших Карабалиных, передает BAQ.KZ.

Государственный обвинитель, прокурор Мирас Бауыржанов, рассказал, как, по версии следствия, развивался конфликт в доме, при каких обстоятельствах погибла женщина и какие действия были предприняты после преступления, чтобы скрыть его следы.

После убийства тестя и тёщи Султан Сәрсемәлиев вместе с супругой Акбаян и её младшей сестрой Мейрамгуль вернулся в город.

Согласно материалам дела, Мейрамгуль сказала, что в доме нет ни условий для проживания, ни еды, и заявила о намерении уехать к родственникам.

Как прозвучало в суде, эти слова сильно задели обвиняемого. После этого, по версии следствия, он напал на Мейрамгуль с тем же ножом, который, предположительно, использовался при убийстве её родителей.

По данным стороны обвинения, затем тело девушки завернули в ковёр и вынесли в коридор. После этого обвиняемый выкопал яму во дворе и закопал тело вместе с ковром.

Кроме того, в рамках уголовного дела рассматривается эпизод о возможном присвоении личных вещей погибшей, включая её мобильный телефон.

