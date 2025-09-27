Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с жёстким обращением к движению ХАМАС, призвав немедленно освободить заложников и прекратить сопротивление, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. Его речь транслировалась в Газу через громкоговорители на израильской стороне границы в рамках так называемых "информационных усилий".

Мы не успокоимся, пока не вернём всех вас домой, — сказал он, обращаясь напрямую к удерживаемым в плену.

По данным Израиля, из 251 похищенного в октябре 2023 года в руках ХАМАС остаются 48 человек, из которых, как предполагают, 20 ещё живы. Нетаньяху также обратился к боевикам: "Сложите оружие. Израиль будет охотиться за вами".

В своей речи премьер продемонстрировал карту, где показал то, что он назвал "иранской осью террора", подчеркнув, что значительная часть прокси-структур Тегерана, включая ХАМАС, ливанскую "Хезболлу" и йеменских хуситов, уже понесли серьёзные потери от действий израильской армии. Отдельно Нетаньяху опроверг обвинения в геноциде в Газе и заявил, что Израиль пропустил в сектор "2 миллиона тонн гуманитарной помощи".

Речь премьера сопровождалась бурными аплодисментами, однако десятки присутствующих демонстративно покинули зал. Это произошло на фоне роста международного давления: всё больше стран, включая Великобританию, Канаду и ряд европейских государств, признают палестинскую государственность. В Израиле тем временем всё громче звучат призывы к возможной аннексии территорий в ответ на эти решения.