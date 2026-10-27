Нетаньяху может потерять власть после трех лет войны

В Израиле проходят парламентские выборы, которые определят политическое будущее премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Голосование проходит спустя три года после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на AP.

Главным соперником Нетаньяху стал бывший начальник Генерального штаба Израиля Гади Айзенкот. Согласно опросам, борьба между политическими силами обещает быть напряженной.

При этом победа на выборах еще не означает получение власти. В Израиле ни одной партии прежде не удавалось самостоятельно получить большинство мест в парламенте. Для формирования правительства необходимо договариваться о коалиции.

По оценке Associated Press, существует вероятность, что ни сторонники Нетаньяху, ни его противники не получат достаточного количества мандатов. В таком случае переговоры о создании правительства могут растянуться на несколько недель. Решающее влияние на исход политической борьбы способны оказать арабские партии.

Три года войны и вопрос доверия

Нынешние выборы стали первыми после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, за которым последовала война в секторе Газа.

Перед открытием избирательных участков в Тель-Авиве родственники погибших и бывшие заложники почтили память жертв минутой молчания.

«Помните всех, чьи голоса больше не звучат», - сказала Йона Адам, потерявшая дочь во время нападения.

Сторонники Нетаньяху считают, что премьер-министр сумел провести страну через несколько военных конфликтов и сохранить ее безопасность. Его противники обвиняют политика в затягивании войны в Газе ради сохранения власти, ослаблении судебной системы и углублении общественных противоречий.

Отдельным предметом спора остается освобождение ультраортодоксальных евреев от обязательной военной службы.

Кто может сменить Нетаньяху

Гади Айзенкот, бывший руководитель израильской армии, пользуется поддержкой избирателей, выступающих за перемены. В ходе войны в секторе Газа он потерял сына и двух племянников.

Политические силы, готовые поддержать Айзенкота, обещают укрепить независимость судебной власти, изменить подход к призыву ультраортодоксальных мужчин и восстановить отношения Израиля с зарубежными партнерами.

На фоне выборов сохраняется напряженность в отношениях с Ираном. Незадолго до голосования Нетаньяху пригрозил Тегерану сокрушительным ударом в случае нападения на Израиль.

По данным Associated Press, международное положение Израиля осложнилось из-за военных действий в Газе и насилия со стороны еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Ряд европейских государств и других партнеров страны ввели санкции.

Итоги голосования определят, сохранит ли Нетаньяху власть после очередного четырехлетнего срока или Израиль получит новое руководство.