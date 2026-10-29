Нетаньяху не хватает восьми мест: выборы в Израиле закончились без явного победителя

В Израиле после парламентских выборов развернулась борьба за формирование нового правительства. Блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху лидирует, но не получает необходимого большинства. Арабские партии могут завоевать рекордное количество мест в парламенте и повлиять на дальнейшее распределение политических сил, сообщает Al Jazeera.

По данным Центральной избирательной комиссии Израиля, к вечеру 28 октября подсчитано почти 90% голосов, более пяти миллионов бюллетеней.

Согласно предварительным расчетам, блок Нетаньяху может получить 53 места в 120-местном Кнессете, оппозиция во главе с Гади Айзенкотом 48 мандатов. Еще 19 мест прогнозируют арабским партиям «Объединенный список» и РААМ.

Для формирования парламентского большинства необходимо не менее 61 мандата.

Арабские партии могут изменить расклад

Высокая явка арабских избирателей стала одной из особенностей голосования. Их политические объединения могут получить рекордное представительство в Кнессете.

В партии «Ликуд» обвинили арабские политические силы в нарушениях на выборах. Представители партии заявили, что передают полиции, службе безопасности ШАБАК и Центризбиркому материалы о предполагаемых подкупе, угрозах, насилии и фальсификациях.

Эти обвинения остаются заявлениями партии, их достоверность пока не установлена.

В «Объединенном списке», напротив, считают, что активность арабских избирателей не позволила Нетаньяху и его союзникам получить парламентское большинство.

Лидер объединения Юсеф Джабарин заявил о готовности поддержать правительство без Нетаньяху извне, но исключил участие своей партии в его составе.

Кто сможет сформировать правительство?

Гади Айзенкот ранее исключал возможность создания правительства меньшинства с участием арабских партий. Нетаньяху выступал против подобного сотрудничества.

Теперь политическим силам предстоят переговоры о коалиции. Аналитики не исключают формирования правительства национального единства с участием представителей противоборствующих блоков, хотя договоренности пока нет.

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал партии избежать повторного голосования. Консультации по формированию правительства должны начаться на следующей неделе, после объявления официальных результатов.

Когда объявят итоги?

Окончательные результаты могут появиться уже вечером 29 октября.

Избирательной комиссии предстоит обработать более 500 тысяч специальных бюллетеней. Среди них голоса военнослужащих, дипломатов и граждан, голосовавших за пределами своих избирательных участков.

Распределение мандатов еще может измениться.

До формирования нового кабинета Биньямин Нетаньяху продолжит исполнять обязанности премьер-министра.