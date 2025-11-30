Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании — беспрецедентный шаг для действующего главы правительства, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. В канцелярии президента подтвердили получение запроса, отметив, что он является "чрезвычайным" и будет рассмотрен после получения всех необходимых заключений. Нетаньяху заявил, что его дело раскололо страну, а требование посещать судебные заседания несколько раз в неделю мешает эффективно управлять государством.

Прошение последовало на фоне продолжающегося судебного процесса, который длится с 2020 года. Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток в трёх делах, связанных с обменом услугами с крупными бизнесменами и подарками на сумму около 700 тысяч шекелей. Премьер-министр отвергает все обвинения. В начале ноября президент США Дональд Трамп также призвал Герцога "полностью помиловать" Нетаньяху, заявив, что отвлечение премьера от руководства страной в военное время неоправданно.

В Израиле институт помилования относится к редким полномочиям президента, который обычно выполняет преимущественно церемониальные функции. Несмотря на поддержку его сторонников и партии "Ликуд", возможное помилование вызывает острые споры в обществе. Критики считают, что такой шаг может усилить давление на независимость судебной системы, опасения вокруг которой уже вызывали массовые протесты до начала войны в Газе в октябре 2023 года.