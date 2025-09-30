По данным израильской прессы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита в США позвонил по телефону премьер-министру и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бин Абдуррахману Аль Сани и принес извинения за авиаудар, нанесенный 9 сентября по Дохе.

Согласно сообщению израильского телеканала Channel 12, Натаньяху, находящийся с визитом в США, позвонил по телефону премьер-министру Катара Аль-Сани и принес извинения за авиаудар, нанесенный израильской армией по столице Катара.

Согласно этой информации, Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью катарского офицера безопасности в результате авиаудара и нарушением суверенитета Катара.

Источники сообщили, что вопрос о компенсации за нанесенный ущерб может быть поднят, в то же время извинения сами по себе являются важным шагом. Катар ставил извинения условием для возобновления посредничества в переговорах между ХАМАС и Израилем.

9 сентября израильская армия нанесла авиаудар по зданию в Дохе, в котором находилась переговорная делегация ХАМАС.

В результате атаки, от которой лидеры ХАМАС уцелели, погибли 6 человек: сын члена политического бюро Хамаса Халиля аль-Хайе, 4 члена движения и один полицейский из Катара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем заявлении 10 сентября пригрозил Катару новым нападением, сказав: "Либо вы их депортируете, либо передаете правосудию. Если вы этого не сделаете, мы это сделаем".