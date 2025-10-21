Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал нарушение режима прекращения огня, заявив, что израильская армия при недавних атаках на сектор Газа сбросила 153 тонны бомб, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Выступая на открытии заседания парламента, Нетаньяху прокомментировал авиаудары по Газе, нанесенные вопреки действующему соглашению о прекращении огня. Во время его речи депутаты от оппозиции неоднократно прерывали премьер-министра.

Нетаньяху рассказал о вчерашних израильских атаках, в результате которых в разных районах Газы погибли 44 палестинца. "Перемирие не дает ХАМАС права угрожать нам. Любое нападение на Израиль будет иметь тяжелые последствия", - заявил он.

Обвинив ХАМАС в нарушении условий перемирия, Нетаньяху добавил: "Во время прекращения огня были убиты двое наших солдат. ХАМАС почувствовал, что мы ослабили давление. Мы поразили десятки целей по всему сектору Газа, сбросив 153 тонны бомб".

Ранее Израиль заявил, что подверг бомбардировке ряд районов Газы в ответ на якобы имевшее место нападение со стороны ХАМАС на израильские силы в городе Рафах.

Военное крыло ХАМАС в ответ заявило, что строго соблюдает условия перемирия и не имеет отношения к событиям в Рафахе.

Сообщалось, что Нетаньяху распорядился нанести "жесткий ответный удар" по Газе под предлогом нарушения перемирия ХАМАС. Палестинские источники при этом утверждали, что столкновения в Рафахе происходили между бойцами движения и группировкой, вооруженной израильской армией и возглавляемой Ясиром Абу Шебабом.

После ударов по Газе израильская армия объявила о возобновлении режима прекращения огня.