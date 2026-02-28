Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла
Израиль и США начали операцию по устранению существующей угрозы со стороны Ирана
Сегодня 2026, 18:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:37Сегодня 2026, 18:37
130Фото: Report
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла, передает BAQ.KZ со ссылкой на израильские СМИ.
По его словам, Израиль и США приступили к операции по устранению существующей угрозы со стороны Ирана.
"Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с призывом следовать указаниям Главного командования тыла. В ближайшие дни во время операции "Рык льва" нам всем потребуется выдержка и сила духа", - отметил он в ходе своего обращения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.