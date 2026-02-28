Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан страны следовать указаниям Главного командования тыла, передает BAQ.KZ со ссылкой на израильские СМИ.

По его словам, Израиль и США приступили к операции по устранению существующей угрозы со стороны Ирана.

"Я обращаюсь к вам, граждане Израиля, с призывом следовать указаниям Главного командования тыла. В ближайшие дни во время операции "Рык льва" нам всем потребуется выдержка и сила духа", - отметил он в ходе своего обращения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание в узком составе в связи с ситуацией вокруг Ирана.