Нетаньяху теряет большинство: выборы в Израиле зашли в тупик

Парламентские выборы в Израиле не выявили однозначного победителя. Согласно экзитполам, правящая коалиция премьер-министра Биньямина Нетаньяху потеряла большинство, но оппозиция пока не может сформировать новое правительство. Теперь исход политической борьбы во многом зависит от арабских партий, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Associated Press.

Голосование состоялось 27 октября и стало первым после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последовавших за ним военных конфликтов.

Что показали первые результаты

По обновленным экзитполам израильских телеканалов, блок Нетаньяху может получить около 51 места в парламенте. Примерно столько же прогнозируют оппозиционным партиям, объединенным вокруг бывшего начальника Генерального штаба Гади Айзенкота.

Арабским партиям предварительно отводят около 18 мандатов.

Для формирования парламентского большинства необходимо не менее 61 места из 120. Пока ни одна из противоборствующих сторон не располагает достаточной поддержкой.

Партия Нетаньяху «Ликуд», согласно прогнозам, может получить около 27 мест против 32 на предыдущих выборах. При этом она остается крупнейшей отдельной политической силой.

Окончательные результаты станут известны после подсчета всех голосов, включая сотни тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших вне обычных участков.

Почему Нетаньяху еще может сохранить власть

Несмотря на ослабление правящей коалиции, премьер-министр не собирается уходить.

Выступая перед сторонниками утром 28 октября, Нетаньяху заявил о необходимости сформировать сильное правое правительство и напомнил о военных достижениях Израиля за последние три года.

Он призвал политических противников поддержать его, но категорически отверг возможность создания правительства, зависящего от арабских партий.

Его главный соперник Гади Айзенкот, напротив, заявил, что избиратели высказались за перемены.

«Народ сделал выбор в пользу перемен», сказал он сторонникам после голосования.

Айзенкот допускает сотрудничество с арабскими политическими силами при определенных условиях. Но некоторые его потенциальные союзники выступают против такого соглашения.

Кто решит судьбу правительства

Арабские партии могут получить исторически высокое представительство в Кнессете, парламенте Израиля.

Их поддержка способна повлиять на формирование большинства. При этом переговоры между партиями осложняются глубокими разногласиями по вопросам безопасности, отношений с палестинцами и будущего страны.

После объявления официальных результатов президент Израиля должен поручить одному из политических лидеров попытаться сформировать правительство.

Переговоры могут продолжаться несколько недель. Если партии не договорятся, стране могут потребоваться повторные выборы.

Подобная ситуация уже возникала в Израиле. С апреля 2019 года по ноябрь 2022 года там провели пять парламентских выборов из-за трудностей с формированием устойчивого правительства.

Три года войны и недовольства

Нынешнее голосование стало проверкой отношения израильтян к политике Нетаньяху, который руководил страной почти непрерывно на протяжении последних 17 лет.

Его сторонники считают, что премьер-министр смог провести Израиль через несколько вооруженных конфликтов и защитить национальную безопасность.

Противники обвиняют его в затягивании войны в секторе Газа, ослаблении независимости судебной системы и сохранении привилегий для ультраортодоксальных евреев, освобождаемых от обязательной военной службы.

Дополнительное недовольство вызвали продолжающееся судебное разбирательство по коррупционным обвинениям в отношении Нетаньяху и ухудшение отношений Израиля с рядом зарубежных партнеров.

На фоне войны в Газе, конфликтов с Ливаном и Ираном и насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан израильское общество остается глубоко разделенным.

По данным Associated Press, участие в голосовании приняли 77,7% избирателей. Это самый высокий показатель явки на момент закрытия участков с 1999 года.

Окончательные итоги выборов должны определить расстановку сил в парламенте, но вопрос о том, кто возглавит следующее правительство Израиля, может оставаться открытым еще несколько недель.