Нетаньяху заявил, что Израиль будет бороться против признания Палестины
Он подчеркнул, что Иерусалим готов отстаивать свою позицию как в ООН, так и в других структурах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна намерена бороться против признания Палестины на всех международных площадках, включая ООН. Об этом он сказал на заседании правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По словам премьера, призывы к созданию палестинского государства угрожают существованию Израиля и являются "абсурдной наградой для терроризма". Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим готов отстаивать свою позицию как в ООН, так и в других структурах.
Глава израильского правительства также сообщил, что на следующей неделе отправится в США для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН и встречи с президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что намерен представить международному сообществу "правду Израиля" и видение мира, основанного на силе.
