Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что заключение соглашения с Сирией остаётся возможным, однако для этого Дамаск должен провести демилитаризацию приграничных районов, передает BAQ.KZ со ссылкой на News.rambler.ru.

Как подчеркнул глава правительства, Израиль ожидает создания буферной зоны от сирийской столицы до уже существующей территории безопасности на Голанских высотах, включая подступы к горе Хермон.

По словам Нетаньяху, контроль над несколькими районами, где до смены власти в Дамаске в конце 2024 года располагались позиции сирийской армии, необходим Израилю для защиты своих граждан. Он отметил, что соглашение возможно "в добром духе и при понимании этих принципов", однако подчеркнул, что страна намерена твёрдо придерживаться своих позиций.

Заявление премьер сделал во время посещения больницы в пригороде Тель-Авива, где он навестил израильских военных, раненых во время недавнего рейда на территории Сирии.