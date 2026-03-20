Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на текущий момент Иран не располагает возможностями для обогащения урана и производства баллистических ракет, передает BAQ.KZ со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, Иран сейчас «слабее, чем когда-либо». Он отметил, что операция против Исламской Республики будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей.

Нетаньяху также сообщил, что, по данным израильской стороны, верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил возобновить ракетную и ядерную программы на подземных объектах. В ответ, по его словам, Израиль предпринимает меры не только по уничтожению оставшихся ракет, но и инфраструктуры, обеспечивающей их производство.

«Спустя 20 дней операции можно сказать, что у Ирана нет возможности обогащать уран и производить баллистические ракеты», — заявил премьер.

Он также не исключил возможность наземной операции, подчеркнув, что одних только воздушных ударов может быть недостаточно, однако подробности возможных действий раскрывать не стал.