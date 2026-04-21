Нетрезвый актюбинец снова попался за рулём «Нивы»
Водителя поместили в ИВС.
Сегодня 2026, 01:36
Сегодня 2026, 01:36Сегодня 2026, 01:36
83Фото: Istockphoto
В Актобе патрульные заметили автомобиль «ВАЗ 21213», водитель которого нарушил правила дорожного движения, передает BAQ.KZ.
Во время проверки у мужчины заподозрили алкогольное опьянение. Медицинское освидетельствование это подтвердило.
Выяснилось, что 35-летний водитель уже был лишён прав в 2024 году на 7 лет за аналогичное нарушение.
Сейчас по делу ведутся следственные действия. Водителя поместили в изолятор временного содержания, а автомобиль отправили на коммунальную стоянку.
В полиции напомнили, что управление транспортом в состоянии опьянения строго запрещено. Такие нарушения представляют серьёзную опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения.
Отметим, что с начала года в регионе выявлено 364 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде, а также 211 человек, ранее лишённых водительских прав.
