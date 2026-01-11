В 8 микрорайоне города Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Информацию прокомментировали в пресс-службе регионального департамента полиции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Авария произошла 10 января около 22:08 у дома №25. По данным полиции, 26-летний местный житель, управляя автомобилем Haval Jolion, находился в состоянии алкогольного опьянения и при этом не имел водительских прав.

Водитель допустил столкновение с припаркованным автомобилем Toyota RAV4, который по инерции врезался в Kia Ceed, а затем столкнулся с Mercedes-Benz. После этого автомобиль нарушителя протаранил ограждение детской площадки.

Водитель был доставлен к врачу-наркологу, где у него установили легкую степень алкогольного опьянения. Материалы по факту ДТП направлены в суд для принятия процессуального решения. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.