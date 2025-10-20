Ночью 18 октября в Кокшетау сотрудники патрульной полиции устроили погоню за автомобилем BMW, водитель которого проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

Около часа ночи патрульные заметили подозрительный автомобиль, выезжающий от одного из магазинов. Когда водитель ускорился при виде полицейской машины, правоохранители решили его остановить. Однако мужчина проигнорировал требование и начал уходить от преследования.

Погоня проходила под контролем оперативного штаба, полицейские старались действовать так, чтобы не создать угрозы другим участникам движения. В итоге нарушитель не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Как выяснилось, водитель был пьян и ранее уже лишался прав за аналогичное нарушение. Медосвидетельствование показало, что он находился в состоянии средней степени опьянения.

В отношении мужчины начато досудебное расследование по факту вождения в нетрезвом виде лицом, лишённым водительских прав. Полиция напомнила, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является преступлением и влечёт серьёзную ответственность.