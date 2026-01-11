В Щербактинском районе в ходе патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения и вел себя подозрительно ,передаёт BAQ.KZ.

На законное требование об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться, увеличив скорость и продолжив движение по дороге.

Сотрудники полиции организовали преследование и перекрыли путь нарушителю, тем самым предотвратив возможные дорожно-транспортные происшествия. В результате автомобиль был остановлен, водитель задержан.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии он привлечен к ответственности. По решению суда нарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток, а также лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.

В отделе полиции подчеркнули, что управление автомобилем в состоянии опьянения является одним из самых опасных нарушений и может привести к тяжким последствиям.