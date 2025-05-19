На заседании Мажилиса депутат Жигули Дайрабаев подверг жесткой критике работу финансово-экономического блока правительства, выразив недовольство нецелевым использованием бюджетных средств и слабым планированием, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"371 миллиард тенге – нецелевое использование. Куда ушли эти деньги? У вас все скрытно? Почему это все не говорится на публику?", – возмутился депутат, обращаясь к представителям Минфина.

По его словам, на фоне дефицита бюджета в 3,6 триллиона тенге Министерство финансов демонстрирует слабую позицию и недостаточную проработку при планировании расходов.

"Почему у Минфина нет зубов? Надо же при планировании проводить тщательный расчет. Нужно говорить Миннацэкономики, на что не хватает денег, и закрывать все ненужные программы. Государству нужно лишь два приоритета: продовольственная безопасность и надежная граница. Усиливать армию нужно. Остальное сократить. Так нельзя, это неправильное планирование", – подчеркнул Дайрабаев.

Депутат Татьяна Савельева поддержала коллегу, указав на несоответствие данных разных органов по неэффективно использованным средствам.

"Ежегодная проблема: цифры у Министерства финансов и у Высшей аудиторской палаты разные. Хотелось бы услышать обе стороны", – сказала она.

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков подтвердил, что сумма в 371 миллиард тенге была выявлена по результатам проверок. Из них 224,6 миллиарда тенге (60%) – это недочеты, выявленные Государственной аудиторской палатой. 9,1 миллиарда тенге – неиспользованные средства квазигосударственных организаций, в том числе Минтруда, Минфина, МЧС и других ведомств. 45,9 миллиарда тенге – неосвоенные средства по бюджетному кредитованию и трансфертам.

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов сообщил, что по итогам проверки исполнения бюджета за 2024 год выявлены нарушения на 872 миллиарда тенге.

"Мы готовим две информации. Первая – это сумма, которая была выполнена по проверке исполнения бюджета за 2024 год. По бюджетному аудиту выявлено 872 миллиарда тенге нарушений", – отметил он.

Депутаты потребовали от правительства более прозрачной отчетности, реального анализа причин неэффективного расходования средств и ужесточения контроля за бюджетными программами.