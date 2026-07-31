Нецензурная брань в TikTok и Instagram обернулась арестом для жителя Алматинской области
22-летнего автора ролика суд приговорил к пяти суткам ареста.
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В Алматинской области 22-летний мужчина получил пять суток ареста за видеозапись с нецензурной бранью, опубликованную в социальных сетях TikTok и Instagram.
Полицейские выявили в интернете видеоролик, содержание которого, по данным правоохранителей, демонстрировало явное неуважение к общепринятым нормам общественного поведения.
В ходе проверки сотрудники полиции установили автора публикации. Им оказался 22-летний безработный житель Алматинской области Нурсат Пшан.
Материалы дела были направлены в суд. По итогам рассмотрения мужчина был подвергнут административному аресту сроком на пять суток.
В полиции напомнили, что социальные сети являются публичным пространством, а требования законодательства распространяются в том числе на поведение пользователей в цифровой среде.
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