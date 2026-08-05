Нецензурная брань в TikTok: в Астане двое пользователей привлечены к ответственности
Полицейские в рамках реализации принципа "Закон и порядок" продолжают системную работу по профилактике и выявлению правонарушений в интернет-пространстве.
5 Августа 2026, 03:16
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5 Августа 2026, 03:165 Августа 2026, 03:16
145Фото: Скриншот видео
В ходе мониторинга были установлены пользователи социальной сети TikTok, которые во время проведения прямых эфиров, используя нецензурную лексику, нарушали нормы общественного порядка и общепринятые правила поведения.
Одним из нарушителей оказался 39-летний Алексей Дрожжин, вторым — 33-летняя Алия Молдаханова, владелица аккаунта "PANTERA".
По решению суда Алексей Дрожжин привлечен к ответственности и подвергнут аресту сроком на 10 суток. В отношении Алии Молдахановой суд назначил взыскание в виде штрафа.
Полиция напоминает, что работа по выявлению и пресечению правонарушений в интернет-пространстве проводится на постоянной основе. К лицам, нарушающим требования законодательства, будут приниматься предусмотренные законом меры.
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