Нецензурная брань в TikTok: в Астане двое пользователей привлечены к ответственности

В ходе мониторинга были установлены пользователи социальной сети TikTok, которые во время проведения прямых эфиров, используя нецензурную лексику, нарушали нормы общественного порядка и общепринятые правила поведения.

Одним из нарушителей оказался 39-летний Алексей Дрожжин, вторым — 33-летняя Алия Молдаханова, владелица аккаунта "PANTERA".

По решению суда Алексей Дрожжин привлечен к ответственности и подвергнут аресту сроком на 10 суток. В отношении Алии Молдахановой суд назначил взыскание в виде штрафа.

Полиция напоминает, что работа по выявлению и пресечению правонарушений в интернет-пространстве проводится на постоянной основе. К лицам, нарушающим требования законодательства, будут приниматься предусмотренные законом меры.