В Сарысуском районе Жамбылской области конфликт между пассажирами автобуса обернулся административным делом, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл ранним утром в октябре 2025 года в автобусе, следовавшем по маршруту Жанатас–Тараз.

По данным суда, гражданин Д. публично оскорбил пассажирку Б., используя нецензурные и унижающие достоинство выражения. По словам мужчины, он заранее забронировал место и оплатил проезд, однако пассажирка Б. передала его место другому человеку. Между ними вспыхнул спор, в ходе которого Д. допустил грубые высказывания в её адрес.

В судебном заседании правонарушитель частично признал вину, подтвердив факт ссоры, но отрицал использование нецензурных слов. Потерпевшая Б. настаивала на обратном, отметив, что мужчина оскорбил её при всех пассажирах. Она также заявила, что не намерена прощать обидчика.

Санкция части 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, общественные работы сроком от 20 до 60 часов либо административный арест до 15 суток.

Суд учёл, что правонарушение совершено впервые, у мужчины шестеро несовершеннолетних детей, он частично признал вину, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате судья снизил размер наказания на 30%.

Постановлением суда гражданин Д. признан виновным в мелком хулиганстве и оштрафован на 55 тысяч тенге. Постановление пока не вступило в законную силу.