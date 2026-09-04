Network School официально запустили в Астане

В Астане официально заработала Network School Kazakhstan, проект технологического предпринимателя и инвестора Баладжи Шринивасана, бывшего технического директора Coinbase и генерального партнера Andreessen Horowitz. Площадка объединит предпринимателей, инженеров, исследователей и технологические команды из Казахстана и других стран, передает BAQ.KZ.

Запуск прошел в Международном центре искусственного интеллекта Alem.ai при участии заместителя Премьер-министра, министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, Astana Hub, Международного финансового центра «Астана», Superteam Kazakhstan и представителей технологического сообщества.

Network School строится вокруг необычной модели. Участники смогут одновременно жить, работать, учиться и заниматься собственными технологическими проектами в одной среде.

Им предоставят рабочие пространства, образовательные программы, спортивную инфраструктуру и доступ к международной сети специалистов.

Из Кремниевой долины в Астану

Основатель Network School Баладжи Шринивасан известен как бывший технический директор криптобиржи Coinbase и бывший генеральный партнер венчурного фонда Andreessen Horowitz. Он написал книгу The Network State, в которой описывает новые формы сообществ, возникающих сначала в цифровой среде, а затем получающих физическую инфраструктуру.

Казахстан стал одной из площадок для развития этой модели.

«Казахстан обладает сильным инженерным потенциалом, современной цифровой инфраструктурой и открытой средой для технологических предпринимателей. Мы видим здесь большие возможности и рассчитываем на тесное сотрудничество с Республикой Казахстан», - сказал Шринивасан.

Проект рассчитывает привлекать в страну зарубежных предпринимателей, инженеров и технологические команды. Казахстанским специалистам обещают доступ к международным программам, совместной разработке продуктов и запуску компаний.

Компании смогут приезжать целыми командами

Network School рассчитана не только на отдельных специалистов.

На ее площадке компании смогут проводить конференции, хакатоны, рабочие сессии и длительные программы для команд. Для участников с детьми предусмотрен отдельный формат, позволяющий совмещать работу, обучение и семейную жизнь.

Проект планирует развивать образовательные и предпринимательские программы, проводить международные конференции и хакатоны, помогать технологическим командам и привлекать в Казахстан специалистов, компании и инвестиции.

Стороны уже договорились о сотрудничестве

Запуск стал продолжением договоренностей Network School с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

Ранее стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, технологического предпринимательства и подготовки специалистов.

Организаторы объясняют выбор Казахстана инженерными кадрами, цифровой инфраструктурой и условиями для работы зарубежных технологических компаний.

В более долгой перспективе площадку в Астане рассматривают как место для проверки модели международного технологического сообщества, где цифровая сеть получает постоянную физическую инфраструктуру.

По замыслу Network School, такой формат должен позволить людям из разных стран не ограничиваться онлайн-сотрудничеством, а жить и создавать компании в одном месте.