Неудачная шутка в аэропорту Алматы обернулась штрафом для иностранца
Мужчина был немедленно задержан.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 сентября в международном аэропорту Алматы произошел инцидент, который мог обернуться серьезными последствиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте
Гражданин Республики Узбекистан при регистрации на международный рейс "в шутку" заявил, что в его багаже якобы находится атомная бомба.
Как уточнили в ведомстве, мужчина был немедленно задержан и привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил ему штраф в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.
По словам представителей транспортной полиции, такие случаи, к сожалению, не редкость. Некоторые пассажиры продолжают недооценивать серьёзность своих слов в местах с повышенными мерами безопасности. Особенно в аэропортах, где подобные заявления могут повлечь эвакуацию, остановку работы служб и общую дестабилизацию ситуации.
"Пассажиры зачастую не осознают, что такие действия влекут за собой юридическую ответственность", — подчеркнули в транспортной полиции.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Новые банкноты вводятся в обращение в Казахстане: Нацбанк назвал даты
- Трагедия на Капшагае: найден пропавший мужчина
- Путин готов встретиться с Зеленским, но только в Москве