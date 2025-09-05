2 сентября в международном аэропорту Алматы произошел инцидент, который мог обернуться серьезными последствиями, передает BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции на транспорте

Гражданин Республики Узбекистан при регистрации на международный рейс "в шутку" заявил, что в его багаже якобы находится атомная бомба.

Как уточнили в ведомстве, мужчина был немедленно задержан и привлечен к административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил ему штраф в размере 20 МРП — это 78 640 тенге.

По словам представителей транспортной полиции, такие случаи, к сожалению, не редкость. Некоторые пассажиры продолжают недооценивать серьёзность своих слов в местах с повышенными мерами безопасности. Особенно в аэропортах, где подобные заявления могут повлечь эвакуацию, остановку работы служб и общую дестабилизацию ситуации.

"Пассажиры зачастую не осознают, что такие действия влекут за собой юридическую ответственность", — подчеркнули в транспортной полиции.