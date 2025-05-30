В селе Жасқайрат Кызылкогинского района Атырауской области произошла трагедия — скончалась 82-летняя местная жительница. Как сообщается в соцсетях, по подозрению в причастности к её смерти задержана 39-летняя невестка, передает BAQ.KZ.

Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области:

"По факту смерти женщины 1942 года рождения, зарегистрированной в селе Жасқайрат, возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемой задержана гражданка 1986 года рождения. Проводятся комплексные следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается".

Официальные причины и обстоятельства случившегося пока не обнародованы, следствие продолжается.