Невестку подозревают в убийстве свекрови в Атырауской области
В селе Жасқайрат начато расследование после смерти 82-летней женщины.
Сегодня, 15:22
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Сегодня, 15:22Сегодня, 15:22
31Фото: Pixabay
В селе Жасқайрат Кызылкогинского района Атырауской области произошла трагедия — скончалась 82-летняя местная жительница. Как сообщается в соцсетях, по подозрению в причастности к её смерти задержана 39-летняя невестка, передает BAQ.KZ.
Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области:
"По факту смерти женщины 1942 года рождения, зарегистрированной в селе Жасқайрат, возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемой задержана гражданка 1986 года рождения. Проводятся комплексные следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается".
Официальные причины и обстоятельства случившегося пока не обнародованы, следствие продолжается.
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