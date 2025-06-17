Каждое утро, пока столица только просыпается, на улицы выходят сотни людей, чтобы Астана оставалась чистой и уютной. Мы редко замечаем их – но именно благодаря этим людям город сияет даже после бурной ночи, пыльной бури или зимней метели.

Корреспондент BAQ.KZ встретились с двумя сотрудниками "Астана Тазалық" – водителем спецтехники Жанболатом Балшабековым и дорожной рабочей Алмой Басекеновой. Их истории – о скромном труде, внутренней силе и любви к своему городу. Подробнее – в фоторепортаже.

Рабочий день начинается на рассвете

Раннее утро. Тишина. Дорожные рабочие выходят на маршрут, пока город только просыпается. Мы встретились с бригадой уборщиков ещё затемно – в 5 утра. Холодная вода, промокшая форма, ворчание моторов и тяжёлые шаги по тротуарам.

Утро началось не с кофе, а с мусорного мешка и щипцов для сбора мусора, с резкого запаха гнили, мусора и собачьих экскрементов. И с огромного уважения – к этим людям и к их рутине.

Среди них была Алма Басекенова – 56-летняя женщина с удивительным светом в глазах и большой семьёй за спиной. Уже шесть лет она убирает улицы столицы. Говорит, пришла случайно – и осталась навсегда.

Её день начинается задолго: просыпается в 4, собирается на работу, затем едет на развозке из посёлка Кажымукан в Астану. Вместе с ней на смену выходят ещё 11 односельчан. Они трудятся бок о бок, поддерживают друг друга и по-настоящему ощущают себя командой. Каждый их выход на работу – это путь длиной в терпение и преданность делу.

"Не пожалела ни разу. Работа тяжёлая, но по душе. Я дышу на улице – и мне легче", – поделилась она.

Улыбающаяся Алма апа убирает мусор, позади – чистая улица. Пока мы шли по улицам района, где она работает, она рассказывала, как в мороз кидает снег с азартом, как благодарные слова прохожих помогают забыть усталость, и как больно видеть, когда снова мусорят на только что очищенной дорожке.

"Иногда думаешь – тяжело. Но вспоминаешь: всё ради города и ради детей. Я ведь тоже мать. Как можно оставить без внимания улицу, где завтра пройдут наши дети?" – говорит Алма Басекенова.

Мусор, фантики и бутылки с мочой

Она не только подметала дорожки и собирала мусор, но и показывала, как приходится убирать и сами мусорные ящики. Запахи оттуда — далеко не из лучших. Люди выбрасывают всё вперемешку: фантики, остатки еды, подгузники, а порой и собачьи какашки. Бывает, находят и пластиковые бутылки, в которых оставили… мочу.

Самое обидное, признаётся Алма апа, — находить в мусоре хлеб. Не черствый, не испорченный, а целый, чистый, иногда даже в упаковке.

"Люди днями и ночами работают, чтобы заработать на буханку хлеба. А кто-то просто выкидывает, будто это ничего не стоит. Стараешься не думать, просто работаешь. Нос уже всё чувствует. Главное – чтобы вокруг было чисто", – говорит она, привычным движением затягивая мешок и ставя новый.

Алма Басекенова рассказала, что и среди прохожих бывают неприятные случаи. Иногда кто-то нарочно бросает мусор мимо бака — прямо под ноги — и с равнодушием говорит: "Это ваша работа, убирайте".

Но, к счастью, людей с добрым сердцем гораздо больше. Кто-то помогает донести тяжёлый мешок до контейнера, кто-то просто останавливается, чтобы сказать: "Рахмет, что держите город в порядке". Эти слова, по признанию Алмы, делают день легче — и дают силы продолжать.

За день Алма Басекенова проходит более 15 километров. Шагает по улицам, дворикам, вдоль дорог и аллей — с метлой, мешком и щипцами в руках. Конец рабочего дня приходится на послеобеденное время. Затем она принимает душ, переодевается в чистую одежду, и служебная машина отвозит всю бригаду домой.

Дома Алму апа ждут дети и снохи. В прошлом году она потеряла мужа — тяжёлое горе, которое не забывается. Но, по её словам, работа и забота близких помогают ей держаться.

Один в спецформе — против целого города

В этот же день я села в поливомоечную машину вместе с Жанболатом Балшебеком – молодым водителем, который уже четыре года работает на уборочной спецтехнике. Его смена – с 7 утра до 5 вечера. В день он делает по 3–4 рейса. И всё это – в пробках, под жарким солнцем, при нулевой благодарности со стороны большинства водителей. Зато, по его словам, зарплата достойная — порядка 500 тысяч тенге.

"Техника у нас хорошая, автоматизированная. Но нужно быть очень внимательным. Увидел пешехода – выключай воду. Мы не звери. Мы – такие же горожане, просто в спецформе. Платят хорошо. Можно жить, можно копить", – объяснил он.

Я лично видела, как ему несколько раз сигналили, подрезали, ругались. А он – спокойно, терпеливо, без грубости.

"Надо терпеть. Это работа. Если каждый конфликт воспринимать близко – нервов не хватит", – сказал он мне с улыбкой.

Медосмотр и дисциплина: без допуска — ни шагу

Перед тем как выехать на линию, Жанболату, как и каждому водителю, приходится пройти целый утренний ритуал. Сначала — медицинский осмотр.

Всё максимально автоматизировано: аппарат сканирует глаза и тело, измеряет температуру и реакцию зрачков на свет. Затем нужно подуть в алкотестер, положить руку в тонометр — и дождаться допуска от медперсонала. Всё это отображается на экране: "годен" — и только тогда можно двигаться дальше.

После медосмотра Жанболат получает талон на выезд, проходит проверку у старшего смены и только потом — к своей машине.

Последний взгляд на технику, ключ на старт, документы в порядке — и ворота открываются. Охранник машет ему вслед, провожая в новый рабочий день.

Каждая машина — на своём фронте

В распоряжении автопарка — десятки видов крупной техники: от поливомоечных машин до пылесосов, снегоуборочных и щёточных агрегатов, вакуумных машин и самосвалов. Для каждой задачи – свой специализированный транспорт.

Слова великих — на борту техники

Среди привычной техники есть и необычные машины – настоящие символы уважения к труду и культуре. Некоторые из них украшены цитатами великих людей в истории Казахстана. Одну такую машину нам удалось застать прямо на стоянке автопарка.

На её борту — слова великого поэта Кадыра Мырза Али: "Человек не может быть чистым, если не чисто вокруг него". Эта цитата словно подводит черту под всей сутью их труда — молчаливого, терпеливого, но крайне важного для всего города.

Астану ежедневно убирают более 2000 человек

Сегодня за чистоту в Астане трудится более 2000 человек: более тысячи водителей, около 1000 дорожных рабочих. В распоряжении предприятия – более 350 единиц техники. Зимой она убирает снег, летом – моет дороги, поливает деревья, убирает пыль и песок.

Каждый день вывозится свыше 100 тонн мусора и грунта. Работы идут круглосуточно: и в центре города, и на окраинах, и в частных секторах. Параллельно внедряется система раздельного сбора отходов, высаживаются деревья, а сотрудники проходят внутреннее обучение и повышение квалификации. При этом, Алма апа и Жанболат уверены – чистота зависит не только от них.

"Мы стараемся. Но если каждый будет кидать бумажку, бутылку, обёртку – мы не успеем. Надо воспитывать в людях культуру. Чистота – это уважение", – говорит Алма Басекенова.

То, что мы не замечаем – и есть самое важное

За один день я увидела и усталость, и злость, и ком в горле, и благодарность, и тепло. Я ушла с болью в спине – и с глубоким уважением в сердце. Это не просто физическая работа. Это – служение. Каждый день, в любую погоду, без жалоб и громких слов.

Мы, журналисты, часто пишем о тех, кто меняет страну. А эти люди – каждый день меняют город. И делают это молча. Если увидите их – просто скажите "рахмет". Это не мелочь. Это поддержка. Это признание.

Фото: Анеля Өсерхан