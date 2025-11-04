История, начавшаяся с "безобидного" предложения лёгкого заработка, обернулась для молодого мужчины уголовным делом и разбитой жизнью, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДП города.

Задержанный рассказал, как стал участником преступной схемы и превратился в так называемого "дроппера" — человека, предоставившего свой банковский счёт для обналичивания незаконных средств.

По словам фигуранта дела, всё началось с простого сообщения в мессенджере. Неизвестный предложил подработку — "просто получать переводы и снимать наличные". Условия показались мужчине безопасными и заманчивыми, и он согласился. Вскоре на его счёт начали поступать крупные суммы, а за каждую транзакцию он получал небольшой процент.

Однако вскоре парень втянул в эту "работу" и своих знакомых — те также открывали счета и помогали обналичивать средства. По данным следствия, через его карточки прошло свыше 141 миллиона тенге, которые впоследствии передавались неизвестным лицам. Сам дроппер утверждает, что не знал, откуда приходят деньги, и лишь выполнял указания "куратора".

Теперь мужчина говорит, что полностью осознаёт последствия своих действий. По его словам, он не только нарушил закон, но и поставил под удар родных, чьи имена всплыли в материалах следствия. "Я думал, это просто лёгкий заработок, но в итоге оказался пешкой в чужой игре", — признался он.

В полиции напоминают: участие в подобных схемах, даже "по незнанию", является уголовным преступлением. Владельцы банковских карт, на которые поступают сомнительные переводы, несут ответственность наравне с организаторами финансовых махинаций. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не предоставлять свои счета или карты третьим лицам.