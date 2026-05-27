"Невозможно смотреть без эмоций": вальс учительницы с особенным учеником завирусился в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В соцсетях активно распространяется видео с последнего звонка, снятое в школе-гимназии №83 в Астане.
Ролик быстро стал вирусным и вызвал большой эмоциональный отклик у пользователей.
На кадрах запечатлён вальс, который исполнила учительница вместе со своим учеником с особенностями здоровья. Пользователи отмечают, что этот момент стал одним из самых трогательных на школьных выпускных и символом поддержки и искреннего отношения.
По данным публикаций, в танце участвовали ученик 11 "Н" класса Максим Цой и его классный руководитель Жулдызай Танаткановна.
Позже педагог в комментариях рассказала о своём ученике и поделилась значением этого момента. Она отметила, что Максим – талантливый выпускник, претендент на "Алтын белгі", показывает высокие результаты и на пробных тестах ЕНТ набирает 130-133 балла. Также он является обладателем диплома III степени на XVIII Республиканской Президентской олимпиаде.
По словам учительницы, несмотря на особенности здоровья, ученик добивается высоких результатов в учёбе, а поддержка окружающих может стать для него дополнительной мотивацией в будущем.
В соцсетях видео продолжает активно обсуждаться. Пользователи называют его одним из самых эмоциональных моментов последнего звонка и отмечают важность человеческого участия и поддержки в образовании.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 26 мая
- Российскую туристку задержали в ОАЭ по делу о контрабанде наркотиков
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области
- 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара