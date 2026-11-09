Невыплаченную зарплату можно взыскать за три года - Конституционный суд
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Работодатель задолжал зарплату или не заплатил за переработки, а вы спохватились только через год с лишним? Деньги еще можно вернуть. Конституционный суд разъяснил, что требовать невыплаченную зарплату через суд можно в течение трех лет. Об этом напомнили в прокуратуре Астаны.
В чем была проблема
В Трудовом кодексе есть правило: по трудовым спорам обращаться в суд нужно в течение одного года. На практике это часто оборачивалось против работников.
Человек годами работает без оплаты сверхурочных, надеется, что работодатель рассчитается, не хочет портить отношения или просто не знает своих прав. А когда наконец решается пойти в суд, выясняется, что год уже прошел, и в иске могут отказать только из-за пропущенного срока. Заработанные деньги так и оставались у работодателя.
Что решил суд
8 июня 2026 года Конституционный суд принял нормативное постановление №81 и разъяснил, как применять статью 160 Трудового кодекса.
Годичный срок не мешает работнику требовать деньги за свой труд в пределах общего срока исковой давности, а он составляет три года по статье 178 Гражданского кодекса. Это правило действует, если работодатель так и не выплатил то, что должен.
Какие деньги можно вернуть
Речь идет о заработной плате и других обязательных выплатах, связанных с оплатой труда. В постановлении отдельно названа оплата сверхурочной работы.
Простой пример. Вы перерабатывали весной 2024 года, а работодатель за эти часы не заплатил. По старой логике к лету 2025 года право на иск могло быть уже упущено. Теперь требовать эти деньги можно до весны 2027 года.
Что делать, если вам не доплатили
Соберите документы, которые подтверждают работу и долг. Это трудовой договор, расчетные листки, табели, приказы о сверхурочной работе, переписка с работодателем.
Сначала можно письменно потребовать выплату у работодателя. Если он отказывается или молчит, обращайтесь в суд и не забудьте сослаться на нормативное постановление Конституционного суда №81.
Главное следить, чтобы с момента, когда деньги должны были выплатить, прошло не больше трех лет.
Зачем это нужно
В прокуратуре подчеркивают, что решение суда защищает право людей получить заработанное и не позволяет работнику лишиться своих денег только из-за того, что истек годичный срок.
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