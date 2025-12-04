Издание The New York Times подала иск в Верховный суд США, обвиняя Минобороны в нарушении Конституции и ограничения работы журналистов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Газета утверждает, что новые правила Пентагона, вступившие в силу в октябре, требуют от репортёров подписывать 21-страничное заявление для освещения работы армии и содержат строгие ограничения на контакты с источниками и запросы разъяснений.

В иске NYT говорится, что цель новой политики — "закрыть двери Пентагона" для независимых СМИ, включая саму газету, и что эти меры являются частью кампании министра обороны Пита Хегсета по ограничению доступа журналистов.

Пентагон, в свою очередь, заявил, что доступ к военным объектам — это привилегия, которую необходимо регулировать, чтобы предотвращать утечки, угрожающие оперативной и национальной безопасности. Газета требует немедленно запретить новые правила и признать их неконституционными.