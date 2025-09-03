Незаконная добыча на Аркалыкском месторождении: АФМ сделало заявление
Распространение недостоверной информации мешает расследованию.
Агентство по финансовому мониторингу сделало официальное заявление по делу о хищении техногенных минеральных образований на Аркалыкском месторождении, передает BAQ.KZ.
Департаментом АФМ по Костанайской области расследуется деятельность должностных лиц ТОО "Огнеупорснаб", которые, по данным следствия, в течение года осуществляли незаконную добычу и реализацию более 7 тысяч тонн огнеупорной глины.
В ведомстве подчеркнули, что самовольная добыча и хищение минеральных ресурсов — это не частно-правовой спор, а уголовно наказуемое деяние, наносящее ущерб экономическим и экологическим интересам государства и подрывающее права народа Казахстана на природные ресурсы.
АФМ также отметило, что распространяемая в социальных сетях информация в поддержку Нургазина А.С. рассматривается как попытка оправдать незаконную деятельность и вмешательство в расследование.
Директор компании допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения не применялись.
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
