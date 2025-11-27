В Костанайской области полицейские совместно с прокуратурой пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконной заготовке и продаже древесины, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Участники схемы использовали официальное разрешение на обработку участка лесного фонда как прикрытие для нелегальной вырубки.

Следствие установило, что один из фигурантов получил право на обработку лесного участка на аукционе, однако вместо соблюдения условий договора организовал незаконную вырубку сосны. Древесина заготавливалась в крупных объемах и реализовывалась через подконтрольные каналы, что обеспечивало группе стабильную незаконную прибыль.

Во время следственных действий изъяты спецтехника, транспортные средства, значительное количество заготовленной древесины, а также документы, связанные с её вырубкой и оборотом. Всего в полицию доставлены 20 человек — предполагаемые организаторы, исполнители и посредники. Правоохранители собрали показания и доказательства, подтверждающие существование тщательно продуманной схемы.

По факту незаконной деятельности начато досудебное расследование. Назначены экспертизы, которые должны определить точный объём вырубленного леса и размер ущерба, нанесённого государству.

В МВД отмечают, что вопросы сохранения лесного фонда остаются под постоянным контролем ведомства. Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений будет продолжена в целях защиты природных экосистем Казахстана.