В «Семей орманы» выявили больше 30 нарушений, среди них незаконная вырубка

В государственном лесном природном резервате «Семей орманы» в области Абай прокуроры нашли больше 30 нарушений. Среди них незаконная рубка деревьев, техника без искрогасителей в пожароопасном лесу и водители, которые садились за руль пьяными.

Рейды в резервате регулярно проводит прокуратура Бородулихинского района. Цель в том, чтобы защитить лесной фонд и навести порядок на его территории.

Прокуроры выявили шесть случаев незаконной рубки деревьев. По трем из них начали досудебное расследование, по остальным трем завели административные дела.

Заготовку леса остановили в 20 кварталах резервата. Прокуроры пресекли пять случаев, когда технику использовали с нарушением требований пожарной безопасности. Часть машин работала без искрогасителей, устройств, которые не дают искрам из выхлопа поджечь лес.

Кроме того, нашли больше 20 административных нарушений. Люди водили транспорт без прав нужной категории, ездили на технике без госномеров, а некоторые садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

По всем нарушениям приняли меры. Рейды в резервате продолжаются.