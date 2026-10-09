Незаконно добыли более 15 кг золота: организаторы приговорены к 4 годам лишения свободы в ВКО

В Усть-Каменогорске двух мужчин приговорили к 4 годам лишения свободы за организацию незаконной добычи золота на участке Шыбынды в Уланском районе.

Для незаконной добычи они использовали подконтрольное ТОО, которое имело лицензию только на разведку твёрдых полезных ископаемых.

Работы велись с использованием тяжёлой техники: экскаваторов, погрузчиков, самосвалов и промывочного оборудования.

По данным следствия, объём незаконно добытого золота превысил 15 кг, а его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе расследования изъято 6,7 кг золота и 579 г серебра общей стоимостью 382 млн теңге.

Незаконная деятельность причинила значительный ущерб окружающей среде. Площадь повреждённых земель составила 18,2 га. Кроме того, были уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду. Стоимость работ по восстановлению окружающей среды оценивается более чем в 300 млн теңге.

Суд также постановил конфисковать имущество общей стоимостью 372 млн теңге. В перечень вошли четыре грузовых автомобиля, два экскаватора, два погрузчика, гидроход, 10 млн теңге наличными и 56 тыс. долларов США.