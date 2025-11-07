В Туркестанской области прокуроры успешно предотвратили попытку незаконной добычи недр, показав, что принцип "Закон и Порядок" действует в регионе не на словах, а на деле, передает BAQ.KZ.

Специализированная природоохранная прокуратура организовала рейд, целью которого стало выявление и пресечение фактов незаконного пользования недрами, а также защита окружающей среды от разрушительного воздействия незаконной деятельности.

Во время проверки с использованием дрона были обнаружены случаи добычи песчано-гравийной смеси с нарушением целостности недр вдоль реки Курcай в районе Сауран. Прокуратура отметила, что подобные действия не только наносят ущерб экологии, но и вызывают недовольство среди населения, создавая угрозу общественно-политической стабильности.

В результате надзорных мероприятий был расторгнут незаконно заключенный меморандум, который нарушал законодательство. Аким сельского округа Шага, допустивший дисциплинарный проступок, представлен к освобождению от занимаемой должности, а заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности.