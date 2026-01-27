В ходе профилактического контроля Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов выявил нарушение в финансовой деятельности Международного аэропорта Алматы, передает BAQ.KZ.

Проверкой установлено, что 6,8 млрд тенге были незаконно выплачены юридическому лицу, не имеющему статуса акционера, что могло негативно повлиять на финансовую стабильность стратегического объекта и снизить его возможности для развития.

Средства уже полностью возвращены на счет аэропорта и будут направлены на развитие инфраструктуры, повышение качества обслуживания и комфорта пассажиров.

Председатель Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК Ержан Мынжасаров отметил, что благодаря новым подходам, внедренным в 2025 году, орган перешёл от массовых проверок к адресной работе в зонах высокого риска.

"Эта стратегия позволила сократить количество проверок на 22%, а выявленные нарушения выросли на 36% — каждая проверка стала результативнее более чем на треть", — подчеркнул Мынжасаров.

По итогам 2025 года в бюджет возвращено более 400 млрд тенге, взыскано 1,2 млрд тенге штрафов.